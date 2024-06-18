Омск-Информ
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·Происшествия

Родители оставили ребенка одного рядом с открытым окном.
Вчера в Кировском округе произошел несчастный случай. Из окна на втором этаже выпала 3-летняя девочка. Ее госпитализировали.
– Серьезных травм не диагностировано. Врачи продолжают наблюдать за малышкой в условиях стационара, – сообщили в полиции.
Как выяснили правоохранители, в комнате девочки было открыто окно с москитной сеткой. Родители тоже были дома. В какой-то момент мать услышала звук падения. Она и вызвала скорую.
Полицейские продолжают проверку. С родителями провели профилактическую работу. Ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала.
·Происшествия

Родители оставили ребенка одного рядом с открытым окном.
Вчера в Кировском округе произошел несчастный случай. Из окна на втором этаже выпала 3-летняя девочка. Ее госпитализировали.
– Серьезных травм не диагностировано. Врачи продолжают наблюдать за малышкой в условиях стационара, – сообщили в полиции.
Как выяснили правоохранители, в комнате девочки было открыто окно с москитной сеткой. Родители тоже были дома. В какой-то момент мать услышала звук падения. Она и вызвала скорую.
Полицейские продолжают проверку. С родителями провели профилактическую работу. Ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала.