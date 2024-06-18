Их наказание решили сократить или отменить полностью.

Их наказание решили сократить или отменить полностью.

Вчера состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования на территории Омской области. Оно было уже пятым в этом году. Члены комиссии рассмотрели ходатайства трех осужденных, однако никому из них решили не сокращать и не отменять наказание.

– Изучив материалы дел обратившихся, их личности, причины, условия и обстоятельства, побудившие осужденных совершить преступления, а также мнения потерпевших, комиссия рекомендовала отклонить ходатайства о помиловании осужденных, – сообщили в министерстве региональной безопасности.

Окончательное решение примет президент России Владимир Путин. Ему направят решения комиссии и материалы дел.

Отметим, что комиссия по вопросам помилования появилась в регионе в 2002 году. За это время она рассмотрела более 1000 ходатайств, но удовлетворила только 20.