Омск-Информ
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·Общество

Их наказание решили сократить или отменить полностью.
Вчера состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования на территории Омской области. Оно было уже пятым в этом году. Члены комиссии рассмотрели ходатайства трех осужденных, однако никому из них решили не сокращать и не отменять наказание.
– Изучив материалы дел обратившихся, их личности, причины, условия и обстоятельства, побудившие осужденных совершить преступления, а также мнения потерпевших, комиссия рекомендовала отклонить ходатайства о помиловании осужденных, – сообщили в министерстве региональной безопасности. 
Окончательное решение примет президент России Владимир Путин. Ему направят решения комиссии и материалы дел.
Отметим, что комиссия по вопросам помилования появилась в регионе в 2002 году. За это время она рассмотрела более 1000 ходатайств, но удовлетворила только 20.
·Общество

Их наказание решили сократить или отменить полностью.
Вчера состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования на территории Омской области. Оно было уже пятым в этом году. Члены комиссии рассмотрели ходатайства трех осужденных, однако никому из них решили не сокращать и не отменять наказание.
– Изучив материалы дел обратившихся, их личности, причины, условия и обстоятельства, побудившие осужденных совершить преступления, а также мнения потерпевших, комиссия рекомендовала отклонить ходатайства о помиловании осужденных, – сообщили в министерстве региональной безопасности. 
Окончательное решение примет президент России Владимир Путин. Ему направят решения комиссии и материалы дел.
Отметим, что комиссия по вопросам помилования появилась в регионе в 2002 году. За это время она рассмотрела более 1000 ходатайств, но удовлетворила только 20.