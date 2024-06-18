Женщина и парень хранили огнестрельное оружие незаконно и за это ответят в суде.

Женщина и парень хранили огнестрельное оружие незаконно и за это ответят в суде.

Сотрудники уголовного розыска пресекли незаконный оборот оружия в Колосовке Омской области. Полицейские задержали двоих местных жителей.

У 19-летнего жителя региона нашли и изъяли два одноствольных охотничьих ружья 16-го калибра, одно из которых переделано под нарезное охотничье ружье. Также у парня нашли патроны к оружию. По предварительным данным, одно из ружей житель Колосовки купил в январе у 76-летнего односельчанина, а второе – в мае у 40-летнего жителя деревни Трещеткино.

Еще у одной жительницы района оперативники при обыске изъяли порох, обрез одноствольного ружья и двуствольное охотничье ружье 16-го калибра. Ружье и боеприпасы остались у нее от умершего несколько лет назад отца. Второе ружье она якобы нашла в 2015 году, а обрез и патроны к нему купила у односельчанки.

Все изъятое оружие и боеприпасы не были зарегистрированы владельцами в установленном законом порядке. На обоих сельчан возбудили уголовные дела по ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), а также по ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).