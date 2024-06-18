Омск-Информ
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·Происшествия

Спасатели локализовали пламя, но продолжительное время делали проливку и разбор конструкций. 

В ночь на вторник, 18 июня, в МЧС России сообщили о пожаре в селе Пикетном Марьяновского района Омской области. Полыхало крупное зернохранилище. Площадь возгорания составила 2,6 тыс. кв. м.

Судя по снимкам с места происшествия, пламя уничтожило кровлю, а едкий дым заполнил помещения. Спасатели локализовали крупное возгорание. И остаток ночи производили проливку и разбор конструкций, чтобы не допустить появления новых очагов возгорания.

Информации о полной ликвидации пожара не поступало.

·Происшествия

Спасатели локализовали пламя, но продолжительное время делали проливку и разбор конструкций. 

В ночь на вторник, 18 июня, в МЧС России сообщили о пожаре в селе Пикетном Марьяновского района Омской области. Полыхало крупное зернохранилище. Площадь возгорания составила 2,6 тыс. кв. м.

Судя по снимкам с места происшествия, пламя уничтожило кровлю, а едкий дым заполнил помещения. Спасатели локализовали крупное возгорание. И остаток ночи производили проливку и разбор конструкций, чтобы не допустить появления новых очагов возгорания.

Информации о полной ликвидации пожара не поступало.