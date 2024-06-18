Полезные свойства воды усиливают добавленные в нее продукты. Важно знать, какие.

Полезные свойства воды усиливают добавленные в нее продукты. Важно знать, какие.

Чтобы усилить полезные свойства воды, в нее можно добавить фрукты или специи, заявила диетолог Ирина Писарева. По словам эксперта, которые приводит «Лента.ру», вода перенимает на себя свойства добавленных в нее продуктов.

Самый известный способ – добавление лимона, который оказывает антиоксидантный эффект, насыщает организм витамином С, повышает иммунитет. Для повышения иммунитет в воду стоит добавить куркуму, советует Писарева. Эта специя оказывает противовоспалительное действие.

Кроме того, можно использовать хлорофилл — пигмент, который окрашивает растения в зеленый цвет. Он очищает организм, помогает выводить токсины и вредные вещества из кишечника человека.