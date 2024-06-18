Омск-Информ
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·Общество

Температура воздуха существенно снизится, зато прекратятся дожди.

Переменная облачность и до +22 градусов днем ожидается в Омске во вторник, 18 июня. Жара, стоявшая в регионе последние дни, спадет, дожди прекратятся.

Также синоптики прогнозируют северо-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм рт.ст.

Начиная со среды, 19 июня, ожидается повышение температуры воздуха. Жара снова придет в регион ближе к выходным.

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·Общество

Температура воздуха существенно снизится, зато прекратятся дожди.

Переменная облачность и до +22 градусов днем ожидается в Омске во вторник, 18 июня. Жара, стоявшая в регионе последние дни, спадет, дожди прекратятся.

Также синоптики прогнозируют северо-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм рт.ст.

Начиная со среды, 19 июня, ожидается повышение температуры воздуха. Жара снова придет в регион ближе к выходным.

1230