Омск-Информ
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·Общество

Новый график связан с капитальным ремонтом пути.   

С 18 июня по 9 сентября два пригородных поезда будут ходить по новому расписанию, сообщили в министерстве транспорта Омской области. Обновленный график движения электричек:

  • № 6702 Входная (о.п. 2883 км) – Омск, отправление с о.п. 2883 км в 9:41 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Омск в 10:10;
  • № 6666 Омск – Калачинская, отправление со станции Омск в 10:53, прибытие на станцию Калачинская в 12:32.

Как пояснили в Минтрансе, изменения в расписании связаны с капитальным ремонтом пути.

·Общество

Новый график связан с капитальным ремонтом пути.   

С 18 июня по 9 сентября два пригородных поезда будут ходить по новому расписанию, сообщили в министерстве транспорта Омской области. Обновленный график движения электричек:

  • № 6702 Входная (о.п. 2883 км) – Омск, отправление с о.п. 2883 км в 9:41 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Омск в 10:10;
  • № 6666 Омск – Калачинская, отправление со станции Омск в 10:53, прибытие на станцию Калачинская в 12:32.

Как пояснили в Минтрансе, изменения в расписании связаны с капитальным ремонтом пути.