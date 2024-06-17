На этих территориях появятся спортивные тренажеры и беговые дорожки, в том числе и для омичей с ограниченными возможностями.

На этих территориях появятся спортивные тренажеры и беговые дорожки, в том числе и для омичей с ограниченными возможностями.

В нынешнем году на Левобережье Омска по инициативе горожан появятся четыре новые спортивные площадки. Как уточнил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, уже завершена установка спортивных тренажеров у дома № 91 по ул. Мельничной.

Начались подготовительные работы и на бульваре Веретено. В частности, завозится материал для обустройства основания еще одной спортивной площадки. Здесь в рамках проекта «Территория силы духа и движения» планируется установить специальный тренажерный комплекс для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На территории площадью в 525 квадратных метров расположатся шесть многофункциональных тренажеров, предназначенных для выполнения восстановительных упражнений. Кроме этого, будет обустроена и беговая дорожка.

Еще две спортплощадки в ближайшее время полностью смонтируют по адресам: проспект Комарова, 27/4, и улица Конева, 38.

Всего на создание инфраструктуры для занятий спортом в шаговой доступности «Спорт детям нашего двора» из городской казны было выделено около 550 тысяч рублей.