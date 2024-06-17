Глава региона встретился с жителями города, Одесского и Исилькулького районов. Общение продлилось три часа.

Глава региона встретился с жителями города, Одесского и Исилькулького районов. Общение продлилось три часа.

Сегодня, 17 июля, губернатор Омской области Виталий Хоценко провел личный прием горожан, а также жителей Одесского и Исилькульского районов. Общение продлилось больше трех часов. Большинство обращений касались ремонта дорог, вывоза твердых коммунальных отходов, благоустройства, здравоохранения. Глава региона заверил, что готов лично проконтролировать решение каждого из вопросов. Вслед за этим он поручил районным и городским властям докладывать ему о промежуточных и итоговых результатах.

Отметим, что губернатор Виталий Хоценко регулярно проводит личные приемы. К тому же он активно вникает в проблемы жителей округов Омска и районов области во время рабочих поездок.

Все волнующие вопросы в онлайн и телефонных форматах можно задать курирующим ведомствам. К тому же принимаются запросы от жителей в управлении по работе с обращениями губернатора Омской области по телефонам: +7 (3812) 24-52-97, +7 (3812) 24-89-49.