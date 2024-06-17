В Минкульте рассказали, какая программа ждет гостей фестиваля в этом году.

В Минкульте рассказали, какая программа ждет гостей фестиваля в этом году.

Фестиваль сибирской культуры «Слетье» (0+) в этом году планируется 21–23 июня. На праздник в Большеречье съедутся более 250 участников из 7 регионов России и 20 районов Омской области.

Фестиваль развернется на 11 локациях музея-заповедника «Старина Сибирская», на центральных улицах Большеречья, на площади перед зоопарком и на поляне за рекой Большая. Гостей фестиваля ждут гастрофест «ВКУСлетье», фестиваль мужских ремесел, большие сибирские хороводы, концертные программы, фестиваль-конкурс по урало-сибирской росписи «Разживка», ремесленная ярмарка, праздник верещаги и другие развлечения.

В первый день фестиваля пройдет семинар по кулинарии. В рамках гастрономического фестиваля «ВКУСлетье» для омичей выступят шеф-повара из Новосибирска Юлия Литвиненко и Лариса Максимова, а также омский шеф-повар Константин Друговин.

В рамках «Слетья-2024» пройдет фестиваль урало-сибирской росписи «Разживка». Омичи смогут познакомиться с секретами «двойного» мазка и с технологическими особенностями росписи от мастеров из Тюмени, Перми, Кирова, Омска и других городов.

Традиционно пройдет фестиваль мужских ремесел. Впервые на него приедет мастер по ткачеству из Липецка с мастер-классом по орнаментальному ткачеству на берде и на кроснах.

В этом году также будут работать интерактивные площадки от стеклодувов, гончаров, кузнецов, шорников, бондарей, пимокатов, берестянщиков, ложкарей, мастеров по изготовлению топорной игрушки, лозоплетению и плетению рыболовных сетей.

Гости смогут попробовать троицкое блюдо – «верещагу», продегустировать разные сорта сибиряцкого кваса и купить экологические продукты с домашнего подворья. Приготовят на фестивале также «грибятницу» (суп из белых грибов) с кремом из желтка с растительным маслом, настоянным на крапиве, ромашке, петрушке и тимьяне. Подадут гостям и кашу с щурогаем из жаренной чешуи маленькой щучки и ребро бычка с пюре из корня сельдерея с печеными дрожжами, а также заварные блины с припеком и кислую капусту с уткой.