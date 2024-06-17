Он сел за руль без прав и утверждает, что не заметил пешехода в темноте.

Он сел за руль без прав и утверждает, что не заметил пешехода в темноте.

Полицейские разыскали водителя, который 14 июня насмерть сбил 25-летнего парня на дороге Омск – Тара в Саргатском районе Омской области. Сбежавший виновник аварии оказался ровесником погибшего.

Водителя задержали в поселке Нижний Иртыш. Он не имеет водительских прав, но все равно поехал к матери на иномарке своей сожительницы.

На допросе парень заявил, что в темноте не увидел лежавшего на дороге человека. Когда понял, что совершил наезд, он испугался, поэтому скрылся.