Сотрудники кредитного учреждения научились эффективно противостоять мошенникам, защищая деньги своих клиентов.

Сотрудники кредитного учреждения научились эффективно противостоять мошенникам, защищая деньги своих клиентов.

За первые пять месяцев текущего года МТС Банк предотвратил мошеннических операций на 320 млн рублей. Доля кредитов, оформленных под воздействием злоумышленников, в первом квартале 2024 года снизилась на 68 % по сравнению с концом 2023 года.

Секрет успеха банка в противостоянии со злоумышленниками – применение кросс-канальных систем антифрода и бдительность сотрудников.

– МТС Банк наблюдает активизацию мошенников в офлайн-каналах, когда потенциальную жертву «уводят» из онлайна в банковские офисы. Таким образом, злоумышленники пытаются обойти системы антифрода − программные комплексы для предотвращения мошеннических онлайн-транзакций, – говорит директор департамента предотвращения транзакционного мошенничества МТС Банка Игорь Шульга. – Если в четвертом квартале 2023 года 90 % мошеннических действий проходили в онлайн-каналах, то начиная с января 2024 года тенденция поменялась, и сейчас их доля занимает около 50 %. Остальные случаи распределяются по физическим каналам, где банковские сотрудники являются ключевым инструментом предотвращения хищения средств клиентов.

Так, недавно благодаря бдительности сотрудницы одного из региональных офисов МТС Банка удалось спасти средства клиента. Злоумышленник позвонил через мессенджер и представился сотрудником одного из российских банков. В ходе беседы мошенник напугал женщину, что на ее имя пытаются оформить кредит, и дал инструкцию по дальнейшим действиям. Женщина пришла в отделение МТС Банка, чтобы снять наличные средства с ранее оформленного в другом банке кредита и положить их на «безопасный счет». Сотрудницу МТС Банка насторожило поведение женщины. Она задала уточняющие вопросы, которые помогли понять, что клиент находится под влиянием мошенников, а затем вызвала полицию. В результате профессиональных действий сотрудника МТС Банка денежный ущерб клиенту и банку не причинен.

МТС Банк уделяет особое внимание проблеме мошенничества методами социальной инженерии. Достичь заметных результатов в ее решении банку помогает совокупность мер. Обучение сотрудников своевременно распознавать, что клиент находится под влиянием третьих лиц. Внедрение сервисов сотовых операторов, которые позволяют выявлять нетипичную активность абонента и использовать данные для принятия решения по заявке или транзакции. Скоринговые модели, направленные на выявление жертв социальной инженерии.

В МТС Банке внедрена современная кросс-канальная система антифрода. Ее алгоритмы отслеживают все подозрительные операции как в физических, так и в онлайн-каналах. Мониторинг работает в круглосуточном режиме.

Однако одной из главных мер по защите денежных средств остается бдительность самих клиентов. МТС Банк напоминает основные правила финансовой безопасности. Их соблюдение обеспечит сохранность денежных средств на счетах клиентов.

Злоумышленники, как правило, представляются по телефону сотрудниками банков, бюро кредитных историй, операторов сотовой связи, полиции, Банка России и т. д. Они используют в разговоре следующие сценарии запугивания: кто-то якобы оформил на вас кредит или прямо сейчас списывает все денежные средства с банковского счета, ваш родственник попал в беду, например, сбил на пешеходном переходе человека, кто-то ошибочно перевел крупную сумму на ваш счет и надо ее вернуть, истек срок действия SIM-карты или банковской карты и необходимо продлить и т. д.

Топ-3 правила безопасности при разговоре по телефону и мессенджеру:

Не сообщайте никому, в том числе сотрудникам банка: короткие коды из SMS, которые приходят только вам на телефон для подтверждения операции; трехзначный CVV/CVC код на обороте карты; любые личные данные в виде логинов и паролей от сервисов, интернет и мобильного банка. Если звонит неизвестный по телефону или в мессенджере с необычным запросом, перезвоните в банк самостоятельно по номерам телефонов, которые указаны на официальном сайте банка или в мобильном приложении. Мошенники могут подделывать номера телефонов компаний только для исходящих вызовов. Не открывайте и не скачивайте файлы, не переходите по ссылкам от неизвестных источников в электронной почте, мессенджерах и SMS-сообщениях.