На территории 21 района области отменили противопожарный режим. С 20 июня его отменят во всем регионе.

На территории 21 района области отменили противопожарный режим. С 20 июня его отменят во всем регионе.

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области заявили об отмене противопожарного режима на территории 21-го района в центре и на юге региона.

До четверга, 20 июня, режим продолжит действовать на территории Большеуковского, Большереченского, Знаменского, Колосовского, Крутинского, Тюкалинского, Муромцевского, Седельниковского, Тевризского, Тарского и Усть-Ишимского районов. После чего особый противопожарный режим перестанет действовать во всей области.

Это значит, что на территории региона можно готовить пищу на открытом огне или углях с применением специальных приспособлений, а также сжигать сухую траву и мусор на своих участках. Но заниматься этим нужно с соблюдением правил пожарной безопасности. Штрафы за их нарушение немаленькие.

Так, рядовые омичи, нарушившие правила пребывания в лесу, могут заплатить от 15 до 30 тыс. рублей, должностные лица – от 30 до 50 тыс. рублей, коммерческие предприятия – от 100 до 400 тыс. рублей.

На севере региона обстановка по условиям погоды спокойная: прогнозируется первый, самый низкий, класс пожарной опасности. Однако в остальных районах ситуация напряженнее: установился третий класс пожарной опасности, при котором возгорания возникают легко.