Как заявили авторы законопроекта, остановки должны быть максимально связаны со значимыми для ориентации в городе объектами.

Как заявили авторы законопроекта, остановки должны быть максимально связаны со значимыми для ориентации в городе объектами.

В ближайшую среду, 19 июня, депутаты Омского горсовета рассмотрят вопрос о переименовании остановок общественного транспорта, расположенных на улице Мельничной в Старом Кировске. Одна из них называется «Межрайбаза». Как заявили инициаторы изменений, это предприятие закрылось еще в 1990-е годы. Чтобы не путать людей, остановку предложили переименовать.

Теперь в сторону центра города остановка будет называться «1-я Казахстанская», а в обратном направлении – «2-я Казахстанская». Авторы идеи отмечают, что наименование остановок в Омске должно быть «максимально связано со значимыми для ориентации в городе объектами». Новые наименования остановок «привязаны» к улицам, которыми они будут называться. Топонимическая комиссия уже одобрила это предложение.