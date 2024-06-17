Подтопленными остаются еще 209 жилых зданий.

Подтопленными остаются еще 209 жилых зданий.

Омские власти провели заседание регионального оперативного штаба по ликвидации последствий весеннего паводка. Как сообщает губернатор Виталий Хоценко, уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима составляет 834 см, а уровень воды в Ишиме около села Орехово – 1197 см.

Затопленными в регионе остаются 209 домов в 10 населенных пунктах. За сутки вода ушла с территории 10 домовладений, там начали просушку, дезинфекцию и подключение к электроснабжению.

Отметим, что электричество восстановили уже в 253 домах, которые пострадали от паводка, но уже освободились от воды.