Пожилой мужчина перевел почти 100 тыс. рублей в надежде, что они будут в безопасности. Но они исчезли.

Пожилой мужчина перевел почти 100 тыс. рублей в надежде, что они будут в безопасности. Но они исчезли.

Прокуратура Черлакского района Омской области обратилась с иском в Советский районный суд Новосибирска. Причина в том, что пожилой житель Черлакского района пострадал от действий мошенника, представившегося сотрудником Центрального Банка РФ и пообещавшего безопасное хранение денег пенсионера. Он перевел на указанный счет 97 500 рублей и лишился их, а после этого обратился в полицию.

Правоохранителям удалось установить, кто владеет счетом, на который ушли деньги пенсионера.

– В целях защиты имущественных прав пенсионера прокурором Черлакского района направлено в Советский районный суд г. Новосибирска исковое заявление о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения – 97 500 рублей, – сообщили в прокуратуре Омской области.

Требования прокурора суд полностью удовлетворил. Прокуратура также проконтролирует исполнение судебного решения после того, как оно вступит в силу.