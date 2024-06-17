Омск-Информ
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·Авто

Все эти нарушения чиновники зафиксировали за минувший месяц.
За месяц сотрудники омского департамента контроля зафиксировали более 2 тыс. случаев парковки автомобилей на газонах. Рейды проводят ежедневно с середины мая.
Как сообщили в мэрии, каждого нарушителя оштрафуют на 2–4 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит 10–14 тысяч, для юридических лиц – 20–40 тыс. рублей. За повторные нарушения штрафы выше: от 4 до 5 тыс. рублей, от 20 до 40 и от 40 до 200 тысяч соответственно.
Чиновники вновь призывают горожан не нарушать правила парковки.
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·Авто

Все эти нарушения чиновники зафиксировали за минувший месяц.
За месяц сотрудники омского департамента контроля зафиксировали более 2 тыс. случаев парковки автомобилей на газонах. Рейды проводят ежедневно с середины мая.
Как сообщили в мэрии, каждого нарушителя оштрафуют на 2–4 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит 10–14 тысяч, для юридических лиц – 20–40 тыс. рублей. За повторные нарушения штрафы выше: от 4 до 5 тыс. рублей, от 20 до 40 и от 40 до 200 тысяч соответственно.
Чиновники вновь призывают горожан не нарушать правила парковки.
1247