Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером.
Вчера около 17:05 часов на автодороге Челябинск – Новосибирск в районе остановки «Ребровка» случилось ДТП. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2113» врезался в стоящую маршрутку «ГАЗ-Некст» (№ 904 «п. Лузино – ж/д вокзал»).
Травмы в аварии получили водитель легковушки и его 18-летняя пассажирка. Обоих доставили в больницу.
В момент ДТП в салоне автобуса находилось 10 пассажиров. Никто из них за медицинской помощью не обращался. Не пострадал и 46-летний водитель.
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером.
Вчера около 17:05 часов на автодороге Челябинск – Новосибирск в районе остановки «Ребровка» случилось ДТП. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2113» врезался в стоящую маршрутку «ГАЗ-Некст» (№ 904 «п. Лузино – ж/д вокзал»).
Травмы в аварии получили водитель легковушки и его 18-летняя пассажирка. Обоих доставили в больницу.
В момент ДТП в салоне автобуса находилось 10 пассажиров. Никто из них за медицинской помощью не обращался. Не пострадал и 46-летний водитель.
1309