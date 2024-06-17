С 1 июля пять категорий граждан будут освобождены от уплаты банковских комиссий при перечислении платы за коммуналку.

С 1 июля пять категорий граждан будут освобождены от уплаты банковских комиссий при перечислении платы за коммуналку.

С 1 июля вступает в силу распоряжение правительства РФ, которые освободит значительное количество граждан страны от банковских комиссий при перечислении платы за жилищно-коммунальные услуги.

– Несмотря на то, что категорий всего пять, в него войдут многие граждане, – сказал в комментарии агентству «Прайм» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

Эксперт перечислил эти льготные категории:

граждане старше 18 лет, входящие в состав многодетной семьи; пенсионеры; инвалиды; ветераны боевых действий; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Все они также будут освобождены и от уплаты пеней при несвоевременном внесении платы за жилищно-коммунальные услуги.