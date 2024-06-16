Омск-Информ
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·Общество

Повсеместные кратковременные дожди, грозы и град ожидаются в городе в первый день рабочей недели.

Днем в понедельник, 17 июня, в Омске повсеместно ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, возможен град. При этом будет стоять жаркая погода – прогнозируется +29 градусов.

По данным «Гисметео», в полдень может выпасть 0,8 мм осадков. «Яндекс Погода» сообщает о дожде с грозой в дневное время и небольшом дожде вечером. Телеграм-канал MeteoOmsk оценивает вероятность осадков в городе в 83%.

Во вторник резко похолодает, ожидается максимум +20 градусов.

·Общество

Повсеместные кратковременные дожди, грозы и град ожидаются в городе в первый день рабочей недели.

Днем в понедельник, 17 июня, в Омске повсеместно ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, возможен град. При этом будет стоять жаркая погода – прогнозируется +29 градусов.

По данным «Гисметео», в полдень может выпасть 0,8 мм осадков. «Яндекс Погода» сообщает о дожде с грозой в дневное время и небольшом дожде вечером. Телеграм-канал MeteoOmsk оценивает вероятность осадков в городе в 83%.

Во вторник резко похолодает, ожидается максимум +20 градусов.