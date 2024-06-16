Омск-Информ
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·Общество

На станциях будут проходить профилактические и другие работы, требующие отключения передающего оборудования.

С 17 по 23 июня в Омской области возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями, предупредили в омском филиале РТРС. Перебои коснутся четырех населенных пунктов:

  • Ачаирский (18 июня: РТРС-1, РТРС-2 11:00 - 17:00);
  • Крестики (19 июня: РТРС-1, РТРС-2 11:00 - 17:00);
  • Летние (19 июня: РТРС-1 06:00 - 12:00, РТРС-2 – 10:00 - 12:00);
  • Черлак (20 июня: РТРС-1, РТРС-2, Радио России 08:00 - 17:00).

– В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, - пояснили в филиале РТРС. – Некоторые работы могут быть отменены либо перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.

Отключения трансляции согласованы с вещателями.

·Общество

На станциях будут проходить профилактические и другие работы, требующие отключения передающего оборудования.

С 17 по 23 июня в Омской области возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями, предупредили в омском филиале РТРС. Перебои коснутся четырех населенных пунктов:

  • Ачаирский (18 июня: РТРС-1, РТРС-2 11:00 - 17:00);
  • Крестики (19 июня: РТРС-1, РТРС-2 11:00 - 17:00);
  • Летние (19 июня: РТРС-1 06:00 - 12:00, РТРС-2 – 10:00 - 12:00);
  • Черлак (20 июня: РТРС-1, РТРС-2, Радио России 08:00 - 17:00).

– В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, - пояснили в филиале РТРС. – Некоторые работы могут быть отменены либо перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.

Отключения трансляции согласованы с вещателями.