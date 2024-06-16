Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

На место выезжали сотрудники полиции, взрывных устройств обнаружено не было.

Сегодня днем в центре Омска эвакуировали посетителей и сотрудников торгового дома «Любинский». В 17.08 в правоохранительные органы поступила информация, что в здании может находиться взрывное устройство.

Представители полиции выехали на место. Предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было. Торговый дом продолжил работу.

·Происшествия

На место выезжали сотрудники полиции, взрывных устройств обнаружено не было.

Сегодня днем в центре Омска эвакуировали посетителей и сотрудников торгового дома «Любинский». В 17.08 в правоохранительные органы поступила информация, что в здании может находиться взрывное устройство.

Представители полиции выехали на место. Предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было. Торговый дом продолжил работу.