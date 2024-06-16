Омск-Информ
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·Общество

До конца дня 16 июня местами ожидаются ливневые  дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра порывами до 23 метров в секунду.

Обь-Иртышское УГМС сообщает о резком ухудшении погодных условий на территории Омской области. До конца дня 16 июня местами по региону ожидаются  ливневые дожди, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра порывами 18–23 метра в секунду.

При ухудшении погодных условий МЧС рекомендует омичам:

  •  во время сильного ветра не стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи;  
  •  при грозе остановить машину, но не выходить из нее и закрыть окна;
  •  если непогода застала на улице, нужно укрыться в помещении, в подземном переходе или подъезде здания;  
  •  обходить опасные места и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок и транспарантов.  

Телефон пожарно-спасательной службы 101.  

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·Общество

До конца дня 16 июня местами ожидаются ливневые  дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра порывами до 23 метров в секунду.

Обь-Иртышское УГМС сообщает о резком ухудшении погодных условий на территории Омской области. До конца дня 16 июня местами по региону ожидаются  ливневые дожди, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра порывами 18–23 метра в секунду.

При ухудшении погодных условий МЧС рекомендует омичам:

  •  во время сильного ветра не стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи;  
  •  при грозе остановить машину, но не выходить из нее и закрыть окна;
  •  если непогода застала на улице, нужно укрыться в помещении, в подземном переходе или подъезде здания;  
  •  обходить опасные места и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок и транспарантов.  

Телефон пожарно-спасательной службы 101.  

1126