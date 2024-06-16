Настоящая летняя жара постепенно сходит на нет. Уже в понедельник пойдут дожди.

Настоящая летняя жара постепенно сходит на нет. Уже в понедельник пойдут дожди.

До +32 градусов днем, кратковременные дожди, грозы и даже град ожидаются в Омске в воскресенье, 16 июня. Это будет последний день жары – с понедельника пойдут дожди и начнется похолодание.

Как сообщают популярные метеосайты, в течение дня будет облачно с прояснениями, слабый западный ветер не принесет особой прохлады. Небольшие дожди ожидаются к вечеру, в период с 18 до 21 часа. Их вероятность оценивается в 66 %. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

В понедельник, 17 июня, начнутся дожди, температура воздуха будет снижаться. Во вторник она опустится ниже +20 градусов.