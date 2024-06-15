Омск-Информ
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·Общество

В Омске пройдет третья волна планового отключения горячей воды.
C 19 июня по 2 июля в Омске пройдет третья волна планового отключения горячей воды. В этот раз она коснется части Центрального, Ленинского и Октябрьского округов. 
Так, горячей воды не будет в домах, которые обслуживает «Омск РТС». Отключения планируются на бульваре Победы, в 16-м Военном городке, поселке Биофабрика, часть многоэтажек по Карла Маркса и 10 лет Октября, на Линиях, 20 лет РККА, улицах 3-й Разъезд, Белинского, Богдана Хмельницкого, Бульварной, Декабристов, Иртышской Набережной, Масленникова, Маяковского, Рождественского, Серова, Труда и других. Узнать, попадает ли ваш дом под отключение, можно  здесь.
Часть домов в Омске обслуживает муниципальная «Тепловая компания». График отключения горячей воды ее абонентов можно узнать здесь.
·Общество

В Омске пройдет третья волна планового отключения горячей воды.
C 19 июня по 2 июля в Омске пройдет третья волна планового отключения горячей воды. В этот раз она коснется части Центрального, Ленинского и Октябрьского округов. 
Так, горячей воды не будет в домах, которые обслуживает «Омск РТС». Отключения планируются на бульваре Победы, в 16-м Военном городке, поселке Биофабрика, часть многоэтажек по Карла Маркса и 10 лет Октября, на Линиях, 20 лет РККА, улицах 3-й Разъезд, Белинского, Богдана Хмельницкого, Бульварной, Декабристов, Иртышской Набережной, Масленникова, Маяковского, Рождественского, Серова, Труда и других. Узнать, попадает ли ваш дом под отключение, можно  здесь.
Часть домов в Омске обслуживает муниципальная «Тепловая компания». График отключения горячей воды ее абонентов можно узнать здесь.