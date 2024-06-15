Теперь молодого человека разыскивают.

Теперь молодого человека разыскивают.

В отдел полиции №11 с заявлением о краже банковской карты обратилась 18-летняя жительница Центрального округа. Она рассказала, что не заметила, что потерял карту, но вскоре увидела списания со счета. Материальный ущерб составил почти 12 тыс. рублей.

Стражи порядка выяснили, чт картой пользуется неизвестный молодой человек. Он успел совершить 33 покупки в разных магазинах.

Теперь молодого человека разыскивают. Информацию о нем можно сообщить по телефонам 79-24-02 или 102.