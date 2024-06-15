Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В ближайшие дни в регионе будет по-прежнему жарко.
Уже несколько дней в Омской области наблюдается жаркая погода. Согласно прогнозу, 16 июня днем ожидается +29...+34 °, ночью температура опустится до +14...+19 градусов. Также местами пройдут дожди, возможны грозы.
17 июня днем прогнозируется +26...+31 °, местами +19...+24 градусов, прогнозируются дожди, грозы и град.
С 18 июня жара начнет спадать. Днем прогнозируется +20…+22 °. При этом к выходным в регионе вновь потеплеет до +30..+32 °.
2202
·Общество

В ближайшие дни в регионе будет по-прежнему жарко.
Уже несколько дней в Омской области наблюдается жаркая погода. Согласно прогнозу, 16 июня днем ожидается +29...+34 °, ночью температура опустится до +14...+19 градусов. Также местами пройдут дожди, возможны грозы.
17 июня днем прогнозируется +26...+31 °, местами +19...+24 градусов, прогнозируются дожди, грозы и град.
С 18 июня жара начнет спадать. Днем прогнозируется +20…+22 °. При этом к выходным в регионе вновь потеплеет до +30..+32 °.
2202