Омск-Информ
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·Общество

В Ишиме вода опустилась на 9 см и достигла 1212 см.
За сутки уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима упал ещена 4 см и составляет 840 см. В Ишиме вода опустилась на 9 см и достигла 1212 см. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.
Продолжаются выплаты пострадавшимиз-за паводка. Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей выплачена уже 1451 человеку.
Напомним, на севере регина затопленными остаются 234 дома. За сутки вода ушла из 30 домов.
·Общество

В Ишиме вода опустилась на 9 см и достигла 1212 см.
За сутки уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима упал ещена 4 см и составляет 840 см. В Ишиме вода опустилась на 9 см и достигла 1212 см. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.
Продолжаются выплаты пострадавшимиз-за паводка. Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей выплачена уже 1451 человеку.
Напомним, на севере регина затопленными остаются 234 дома. За сутки вода ушла из 30 домов.