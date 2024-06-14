Вместо строительства социальных объектов или уплаты инфраструктурного сбора компании могут взять на себя обязательства по капремонту.

Вместо строительства социальных объектов или уплаты инфраструктурного сбора компании могут взять на себя обязательства по капремонту.

Депутаты Омского горсовета готовятся внести изменения в свое недавнее решение «О порядке заключения соглашения об участии застройщика в развитии социальной инфраструктуры муниципального образования». Помимо строительства детских садов и школ либо уплаты инфраструктурного сбора застройщики смогут принять участие в капремонте социальных объектов.

Как отмечается в проекте документа, если застройщик примет решение участвовать в капремонте садиков и школ, ему придется нести расходы, связанные с разработкой проектной документации, выполнением технических условий на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, осуществлением строительного контроля, благоустройством прилегающей территории, оснащением объекта монтируемым оборудованием. При этом компания должна будет обеспечить 5-летнюю гарантию на результаты выполненных работ, сообщает «СуперОмск». Отремонтированный социальный объект застройщик должен безвозмездно передать муниципалитету.

На сегодняшний день в Омске ведется капитальный ремонт 14 общеобразовательных школ. На эти цели из бюджета направят 2,5 млрд рублей. Участие застройщиков в данных работах позволит снизить нагрузку на бюджет. При этом понесенные затраты компании, вероятнее всего, включат в себестоимость реализуемого жилья, что приведет к его подорожанию.

Решение горсовета «О порядке заключения соглашения об участии застройщика в развитии социальной инфраструктуры муниципального образования» вызвало критику Союза строителей Омской области. Организация направила обращение в Генпрокуратуру РФ. Результаты его рассмотрения неизвестны.