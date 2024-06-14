Вместо строительства социальных объектов или уплаты инфраструктурного сбора компании могут взять на себя обязательства по капремонту.
Депутаты Омского горсовета готовятся внести изменения в свое недавнее решение «О порядке заключения соглашения об участии застройщика в развитии социальной инфраструктуры муниципального образования». Помимо строительства детских садов и школ либо уплаты инфраструктурного сбора застройщики смогут принять участие в капремонте социальных объектов.
Как отмечается в проекте документа, если застройщик примет решение участвовать в капремонте садиков и школ, ему придется нести расходы, связанные с разработкой проектной документации, выполнением технических условий на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, осуществлением строительного контроля, благоустройством прилегающей территории, оснащением объекта монтируемым оборудованием. При этом компания должна будет обеспечить 5-летнюю гарантию на результаты выполненных работ, сообщает «СуперОмск». Отремонтированный социальный объект застройщик должен безвозмездно передать муниципалитету.
На сегодняшний день в Омске ведется капитальный ремонт 14 общеобразовательных школ. На эти цели из бюджета направят 2,5 млрд рублей. Участие застройщиков в данных работах позволит снизить нагрузку на бюджет. При этом понесенные затраты компании, вероятнее всего, включат в себестоимость реализуемого жилья, что приведет к его подорожанию.
Решение горсовета «О порядке заключения соглашения об участии застройщика в развитии социальной инфраструктуры муниципального образования» вызвало критику Союза строителей Омской области. Организация направила обращение в Генпрокуратуру РФ. Результаты его рассмотрения неизвестны.