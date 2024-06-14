Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел вечером на улице 26-я Линия. Ребенок был госпитализирован.

Сегодня около 19.40 на улице 26-я линия в Центральном округе Омска произошла авария, в результате которой пострадал 5-летний ребенок. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и угодил под колеса автомобиля «Тойота», которым управлял 52-летний мужчина.

– В результате ДТП пешеход доставлен в медицинское учреждение, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

По факту произошедшего сейчас проводится проверка.

·Происшествия

Инцидент произошел вечером на улице 26-я Линия. Ребенок был госпитализирован.

Сегодня около 19.40 на улице 26-я линия в Центральном округе Омска произошла авария, в результате которой пострадал 5-летний ребенок. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и угодил под колеса автомобиля «Тойота», которым управлял 52-летний мужчина.

– В результате ДТП пешеход доставлен в медицинское учреждение, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

По факту произошедшего сейчас проводится проверка.