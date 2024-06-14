Одна из них отправляется в Омск от станции Входная, вторая ходит из Омска в Калачинск. Задерживаться они будут от 4 до 15 минут.

Одна из них отправляется в Омск от станции Входная, вторая ходит из Омска в Калачинск. Задерживаться они будут от 4 до 15 минут.

С 18 июня по 9 сентября расписание движения двух пригородных поездов в Омской области изменится. Это связано с капитальным ремонтом железнодорожных путей.

На Западно-Сибирской железной дороге уточнили, что изменения коснутся поездов под номерами 6702 и 6666.

– Поезд № 6702 Входная (о.п. 2883 км) – Омск: отправление с о.п. 2883 км в 9:41 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Омск в 10:10 (на 4 минуты позже). Поезд № 6666 Омск – Калачинская: отправление со станции Омск в 10:53 (на 15 минут позже), прибытие на станцию Калачинская в 12:32 (на 15 минут позже), – сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Дополнительную информацию можно получить на сайте пригородной компании. Пассажиров просят быть внимательнее и планировать поездки, держа в уме новое расписание.