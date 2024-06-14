Жильцы просят помощи в соцсетях.

Жильцы просят помощи в соцсетях.

Несмотря на жару +30 градусов в некоторых домах Омска до сих пор не отключили отопление. О такой проблеме сообщили жители аварийного дома № 29 на улице 3-й Разъезд.

– Управляющая компания отсутствует!!! ВОПРОС – до какой среднесуточной температуры на улице вы планируете поддерживать ОТОПЛЕНИЕ в данном доме? Может быть, вы не в курсе, но на улице лето! Люди изнывают от жары! – жалуются жильцы дома в соцсетях.

В мэрии прокомментировали ситуацию, заявив, что отопление в доме было отключено вчера, 13 июня. При этом некоторые жильцы уверяют, что батареи в их квартирах до сих пор горячие.