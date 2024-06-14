Американская корпорация подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков. Все они хорошо известны в России.

Американская корпорация подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков. Все они хорошо известны в России.

Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company, ушедший с российского рынка в 2022 году, похоже, готовит возвращение. Как сообщают «Ведомости», еще в апреле компания подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков Coca-Cola, Sprite и Fanta. Все они хорошо известны на рынке РФ.

Товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг – для напитков безалкогольных и алкогольных, газированной воды и другого. Ранее американцы производили свои напитки на российских предприятиях. Судя по всему, Coca-Cola намерена вернуться в страну.