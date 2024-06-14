Омск-Информ
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·Спорт

Ольга уступила сопернице из Белоруссии 6 кг, но без награды не осталась.

Накануне в Казани стартовали Игры БРИКС. Омичка Ольга Тё заняла второе место в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 кг.

По сумме двух упражнений Ольга показала результат 212 кг. Она на 6 кг отстала от соперницы из Беларуси Алины Щепановой. Третье место заняла еще одна белоруска Юлия Гулина.

Ольга Тё является чемпионкой Европы и бронзовым призером чемпионата мира 2021 года.

·Спорт

Ольга уступила сопернице из Белоруссии 6 кг, но без награды не осталась.

Накануне в Казани стартовали Игры БРИКС. Омичка Ольга Тё заняла второе место в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 кг.

По сумме двух упражнений Ольга показала результат 212 кг. Она на 6 кг отстала от соперницы из Беларуси Алины Щепановой. Третье место заняла еще одна белоруска Юлия Гулина.

Ольга Тё является чемпионкой Европы и бронзовым призером чемпионата мира 2021 года.