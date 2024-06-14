Сейчас там ведется капитальный ремонт. Немалые средства выделят и на другие направления.

Сейчас там ведется капитальный ремонт. Немалые средства выделят и на другие направления.

В Омской области выделят более 300 млн рублей на обновление школ и детских садов. 100 миллионов направят на ремонт кровель и замену окон в 39 учреждениях. Это будет проходить в рамках региональной программы «Крыши-окна».

– Дополнительно выделили 91,7 млн рублей на капремонт школ Омска, Омского, Исилькульского, Называевского и Тевризского районов. Более 13 млн рублей направили на антитеррористическую защиту школ в Омском, Горьковском, Любинском, Колосовском и Муромцевском районах, где сейчас ведется капитальный ремонт, – написал в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Еще 117,3 млн рублей пойдет на то, чтобы подготовить смету по капитальному ремонту 55 детсадов и 65 школ в регионе.