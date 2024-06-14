Омск-Информ
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·Происшествия

Происшествие произошло ранним утром на улице 2-я Рыбачья.
Сегодня утром возле дома № 28 на улице 2-я Рыбачья в Кировском округе произошло ДТП. Как рассказали в ГИБДД, 69-летний мужчина на «тойоте» съехал в кювет, где машина врезалась в опору ЛЭП, а затем перевернулась.
Водитель скончался на месте еще до приезда медиков.
В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.
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·Происшествия

Происшествие произошло ранним утром на улице 2-я Рыбачья.
Сегодня утром возле дома № 28 на улице 2-я Рыбачья в Кировском округе произошло ДТП. Как рассказали в ГИБДД, 69-летний мужчина на «тойоте» съехал в кювет, где машина врезалась в опору ЛЭП, а затем перевернулась.
Водитель скончался на месте еще до приезда медиков.
В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.
1031