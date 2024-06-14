За сутки вода ушла из 30 домов, а уровень воды в реках планомерно продолжает снижаться.

За сутки вода ушла из 30 домов, а уровень воды в реках планомерно продолжает снижаться.

Сегодня состоялось очередное заседание регионального штаба по ликвидации последствий паводка. На нем стало известно, что за сутки уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима упал на 3 см. Интересно, что на 3 см Иртыш опускается на протяжении пяти дней подряд. Уровень Ишима у села Орехово опустился на 9 см. То же самое было и вчера.

Сейчас вода в Иртыше находится на уровне 844 см, а в Ишиме – на уровне 1221 см.

– За сутки вода ушла из 30 домов. На данный момент затопленными остаются 234 домовладения в 12 населенных пунктах, – сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Сейчас в пунктах временного размещения находится 91 человек. Как уже неоднократно говорилось, они обеспечены всем необходимым. По мере схода воды специалисты проводят дезинфекцию и просушку домов. Сейчас обработан 181 дом и 10 социальных объектов в 8 населенных пунктах. Комиссия по оценке ущерба, нанесенного стихией имуществу жителей, обследовала 187 домов.

Также Хоценко заверил, что во все населенные пункты, которые продолжают оставаться отрезанными от дорог, продовольствие доставляют скоростные катера.