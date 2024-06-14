Девочка попросила у мамы карту, чтобы купить товары для животных. Но ребенок потерял карточку, которую нашел мужчина и стал покупать совсем другие товары.

Девочка попросила у мамы карту, чтобы купить товары для животных. Но ребенок потерял карточку, которую нашел мужчина и стал покупать совсем другие товары.

Омские полицейские ищут мужчину, который на несколько тысяч купил алкоголь и кое-что еще по чужой карточке, которая принадлежала 38-летней жительнице Ленинского округа.

– Женщина рассказала, что картой пользовалась 12-летняя дочь: оплачивала товары для животных, а на следующий день обнаружила пропажу и сразу сообщила матери. Омичка вошла в личный кабинет банка и обнаружила списание 5700 рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Оказалось, что некий мужчина в кепке «Авангарда» несколько раз пользовался карточкой, которую потерял ребенок. Он расплачивался ею в магазинах по продаже алкоголя, цветов и продуктов на территории Ленинского округа. Его действия попали на камеры видеонаблюдения.

Тех, кто узнал мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: 79-33-02, 8-913-987-40-94 или 102.