Предприниматель Михаил Локотков доказал, что количество транспортных средств на обслуживаемом им рейсе уменьшено незаконно.
Известный омский перевозчик Михаил Локотков обратился в Арбитражный суд Омской области с требованием признать недействительными действия должностных лиц департамента транспорта Омска. Он посчитал, что на обслуживаемом им маршруте № 346 незаконно снижено количество транспортных средств до 4 единиц. Тогда как его компаньону по маршруту Александру Макарову выдано 12 транспортных карт.
Истец руководствовался доводами, что другой предприниматель предоставил документы с нарушениями, что и привело к включению в реестр большего количества автобусов. Кроме того, Локотков потребовал признать незаконным протокол решения комиссии, постановившей 31 июля прошлого года заменить его 18 автобусов малого класса на 2 среднего. В то время как Макарова обязали заменить 9 автобусов малого класса на маршруте на 12 среднего.
Суд встал на сторону истца, посчитав его требования обоснованными.