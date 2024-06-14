Предприниматель Михаил Локотков доказал, что количество транспортных средств на обслуживаемом им рейсе уменьшено незаконно.

Предприниматель Михаил Локотков доказал, что количество транспортных средств на обслуживаемом им рейсе уменьшено незаконно.

Известный омский перевозчик Михаил Локотков обратился в Арбитражный суд Омской области с требованием признать недействительными действия должностных лиц департамента транспорта Омска. Он посчитал, что на обслуживаемом им маршруте № 346 незаконно снижено количество транспортных средств до 4 единиц. Тогда как его компаньону по маршруту Александру Макарову выдано 12 транспортных карт.

Истец руководствовался доводами, что другой предприниматель предоставил документы с нарушениями, что и привело к включению в реестр большего количества автобусов. Кроме того, Локотков потребовал признать незаконным протокол решения комиссии, постановившей 31 июля прошлого года заменить его 18 автобусов малого класса на 2 среднего. В то время как Макарова обязали заменить 9 автобусов малого класса на маршруте на 12 среднего.

Суд встал на сторону истца, посчитав его требования обоснованными.