Городские власти опасаются за техническое состояние школ №№ 71 и 91. Они могут повторить судьбу гимназии №88.

Городские власти опасаются за техническое состояние школ №№ 71 и 91. Они могут повторить судьбу гимназии №88.

В Омске могут снести еще две общеобразовательных школы и построить на их месте новые, сообщил на заседании комитета Омского горсовета по социальным вопросам первый замдиректора департамента строительства мэрии Александр Маер. По словам чиновника, серьезные опасения вызывает техническое состояние школ №№ 71 и 91.

Есть два варианта развития событий – усиление конструкции либо полный снос объектов, как это было с гимназией №88 (на фото).

Напомним, что в 2024-2025 годах в Омске собираются капитально отремонтировать сразу 14 школ. На эти цели выделено 2,5 млрд рублей. Сейчас завершаются работы по инструментальному обследованию школ, корректируется проектная документация. К началу августа мэрия намерена получить заключения по всем объектам программы ремонта.