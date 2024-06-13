Предыдущего тюремного срока мужчине, видимо, было мало, поэтому он взялся за старое. За этим занятием его и застали транспортные полицейские.

Предыдущего тюремного срока мужчине, видимо, было мало, поэтому он взялся за старое. За этим занятием его и застали транспортные полицейские.

В Исилькуле транспортные полицейские задержали молодого человека, который решил украсть внушительное количество металла. Случай произошел на железной дороге.

– Транспортные полицейские установили, что во время стоянки состава злоумышленник поднялся на полувагон и сбросил на насыпь около 360 килограммов металлолома. Похищенное изъято. Ущерб, который мог быть причинен собственнику груза, оценивается в 10 тысяч рублей, – сообщили в Омском линейном управлении МВД России.

Выяснилось, что 28-летннго исилькульца несколько лет назад уже ловили на таком же преступлении. Он отсидел положенный тюремный срок. Теперь ему грозит еще один: до 2 лет лишения свободы за кражу.