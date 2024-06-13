Ночью омичи вновь дышали выбросами. Однако в региональном Минприроды заверили, что превышений ПДК загрязняющих веществ не выявляли.

Ночью омичи вновь дышали выбросами. Однако в региональном Минприроды заверили, что превышений ПДК загрязняющих веществ не выявляли.

Омичи пожаловались на неприятные запахи в воздухе. По словам горожан, выбросы чувствовались прошедшей ночью практически во всех округах. Жалобы омичи оставляли в паблике «Дыши! Омск».

Так, о запахе тухлых яиц и газа сообщали жители Кировского, Советского и Ленинского округов. На Старой Московке омичи чувствовали запах жженой резины.

– Отправила две жалобы, в 3 часа ночи и в 7 утра. Вонь газом до рвотных позывов. Сплю с закрытыми окнами всегда. С 2016 года. Почти каждую ночь газовые атаки. Геноцид какой-то, – написала омичка Юлия Веня.

В региональном Минприроды заявили, что превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не было выявлено.