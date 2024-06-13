Птиц они перевозили в тайнике, который оборудовали между задними сиденьями и багажником авто.

Птиц они перевозили в тайнике, который оборудовали между задними сиденьями и багажником авто.

Исилькульский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя и двух иностранных граждан. Они были признаны виновными в покушении на контрабанду особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и в незаконном обороте особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ.

В сентябре прошлого года сообщники привезли в Исилькуль из Хакасии 8 сапсанов, занесенных в Красную книгу РФ. Птиц они перевозили в тайнике, который оборудовали между задними сиденьями и багажником авто. Стоимость сапсанов составила почти 5 млн рублей.

– При попытке незаконного перемещения сапсанов через границу обвиняемые были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Омской области, – рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил двоих мужчин к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, еще одного – к 3 годам и 3 месяцам. Также они должны выплатить более 11 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.