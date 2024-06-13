Как оказалось, к таким выходкам гостю из столицы не привыкать: он в своей жизни совершал нарушения и похлеще. Мужчину отправили под стражу.

Как оказалось, к таким выходкам гостю из столицы не привыкать: он в своей жизни совершал нарушения и похлеще. Мужчину отправили под стражу.

Хозяин гостиницы на 1-й Заводской улице в городке Нефтяников обнаружил, что стоящий на ее территории грузовик МАЗ горит. Вместе с полицейскими на место прибыли и пожарные. Огонь удалось локализовать, но кабина автомобиля сгорела полностью. Его владелец оценил ущерб в 50 тыс. рублей. Вскоре выяснилось и то, каким образом загорелась машина.

– Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, сотрудники уголовного розыска выяснили – к поджогу грузового автомобиля причастен постоялец гостиницы. 45-летний мужчина, как стало известно, пять месяцев назад приехал в Омск из Москвы на заработки, а в день совершения преступления распивал спиртные напитки с приятелем. В какой-то момент он узнал о своем выселении за долги и решил отомстить: зажигалкой поджег лежавший в машине журнал, после чего вернулся в комнату и лег спать, – сообщили в УМВД России по Омской области.

Беспечный поджигатель, как оказалось, имеет судимости за более серьезные проступки: разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Рабочего из столицы задержали и отправили под стражу. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.