Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Объявлен аукцион на поиск подрядчика.
Бюджетное учреждение «Комбинат спецуслуг» объявило поиск подрядчика, который займется расширением территории Западного кладбища. Объект находится на улице Мельничной.
Начальная цена составляет почти 4 млн рублей. Заявки будут принимать до 19 июня. Работы необходимо будет провести за 25 рабочих дней после подписания контракта.
Подрядчику предстоит демонтировать бордюры, асфальтированные дорожки и выкорчевать пни. После нужно перенести железобетонный забор. Это необходимо для создания новых мест захоронений.
·Экономика/Бизнес

Объявлен аукцион на поиск подрядчика.
Бюджетное учреждение «Комбинат спецуслуг» объявило поиск подрядчика, который займется расширением территории Западного кладбища. Объект находится на улице Мельничной.
Начальная цена составляет почти 4 млн рублей. Заявки будут принимать до 19 июня. Работы необходимо будет провести за 25 рабочих дней после подписания контракта.
Подрядчику предстоит демонтировать бордюры, асфальтированные дорожки и выкорчевать пни. После нужно перенести железобетонный забор. Это необходимо для создания новых мест захоронений.