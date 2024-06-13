Нарушителей могут лишить прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также оштрафовать на 30 тыс. рублей.

Нарушителей могут лишить прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также оштрафовать на 30 тыс. рублей.

Завтра, 14 июня, сотрудники ГИБДД будут вылавливать водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Рейд будет носить название «Трезвость».

– Мероприятие пройдет в форме сплошных проверок. Его цель – предупреждение дорожно-транспортных правонарушений, в том числе с участием водителей, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения, – рассказали в ГИБДД.

Омичам напомнили, что за управление авто в состоянии алкогольного опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность. Нарушителей могут лишить прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также оштрафовать на 30 тыс. рублей.