На выплату получат право те семьи, в которых растет двое и более ребятишек. Фактически налоговая ставка для их родителей составит 6 % в год.

На выплату получат право те семьи, в которых растет двое и более ребятишек. Фактически налоговая ставка для их родителей составит 6 % в год.

Председатель комитета финансовой и бюджетной политики Законодательного собрания Омской области Вадим Бережной рассказал о предстоящих изменениях в налоговом законодательстве. В частности, приятные сюрпризы получат семьи с двумя и более детьми.

– Для работающих родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход которых не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума, предусмотрено введение семейной выплаты – это так называемый семейный кешбэк. Это возврат уплаченного НДФЛ в размере 7 процентов. То есть фактически ставка НДФЛ для этих граждан составит 6 процентов по итогам года, – сказал Бережной на сегодняшнем заседании Законодательного собрания.

Также планируется увеличение стандартных налоговых вычетов на второго и последующего детей. Повысится и предельный размер доходов, до достижения которого применяется стандартный налоговый вычет.

Важная новость есть и для владельцев недвижимости, собирающихся ее продавать. Налоговая ставка при продаже сохранится на уровне 13 %, но лишь до суммы 2,4 млн рублей. Если стоимость объекта дороже, то возрастет и ставка – до 15 %. Но не более.