Платить больше будут только наиболее богатые, а их меньшинство. Большинство людей будут уплачивать налоги по привычной 13-процентной ставке.

Платить больше будут только наиболее богатые, а их меньшинство. Большинство людей будут уплачивать налоги по привычной 13-процентной ставке.

На сегодняшнем заседании Законодательного собрания Омской области обсуждались изменения в налоговом законодательстве России. Эти вопросы находятся в совместном ведении как РФ, так и субъектов. Ну а их принятию предшествовали широкие общественный обсуждения в Госдуме. Было учтено очень много предложений.

Председатель комитета по финансовой и бюджетной политики Вадим Бережной отметил, что по общей позиции участников слушаний в основу будущих изменений в законодательство должен быть заложен ряд принципов: справедливость, стабильность и предсказуемость, сбалансированность интересов общества и экономики. А ориентиром должен быть не столько доход бюджета, сколько сокращение неравенства как в обществе, так и в социально-экономическом развитии региона. Налоговая нагрузка должна распределяться более справедливо, а усилена должна быть именно стимулирующая функция налоговой системы.

В налоге на доходы физических лиц предусматривается введение прогрессивной шкалы налогообложения, в зависимости от размера и вида доходов.

– Нижний порог применения шкалы устанавливается на уровне дохода в 2,4 млн рублей в год, то есть 200 тыс. рублей в месяц. Сразу необходимо сказать, что из 64 миллионов работающих россиян изменения коснутся только 2 миллионов наших сограждан. Остальные 62 миллиона получают меньше 200 тысяч в месяц. Для граждан с годовым доходом ниже ставка сохранится на прежнем уровне 13 процентов, –сообщил Бережной.

Под предполагаемые изменения не попадут доходы участников СВО. Порядок налогообложения для этой категории граждан останется прежним.