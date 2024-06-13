Коммунальное предприятие оказывает помощь Усть-Ишимскому району Омской области, пострадавшему от паводка.

Коммунальное предприятие оказывает помощь Усть-Ишимскому району Омской области, пострадавшему от паводка.

Руководство Омского водоканала приняло решение о закупке 50 тепловых пушек, которые будут направлены в пострадавший от паводка Усть-Ишимский район. С помощью пушек просушивают дома местных жителей и социальные учреждения на территории района.

По состоянию на 10 июня в Усть-Ишимском районе остаются затопленными 347 домовладений в 14 населенных пунктах. Везде, откуда уходит вода, начинается просушка и дезинфекция домов. Санитарную обработку уже полностью завершили в селах Кайлы, Кушма, Малая Игиза.

– На следующей неделе направим тепловые пушки в Усть-Ишимский район. Понимаем, что наши земляки оказались в сложной ситуации из-за паводка. В апреле помогали коллегам из Орска в борьбе с большой водой, теперь надо помочь жителям нашей области. Радует, что вода отступает, значит скоро жители вернутся в свои дома к привычной жизни, – отметил гендиректор Омского водоканала Павел Козлов.

Ранее специалисты предприятия помогли продезинфицировать скважины и водопроводные сети. А до этого, в мае, водоканал доставил в Усть-Ишимский район 6 мотопомп с комплектом рукавов и 10 тепловых пушек, а также емкости для воды объемом 5000 литров.