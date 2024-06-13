Омск-Информ
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·Общество

Бархатцы, астры, георгины и другие цветы высаживают специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Им помогают флористы.

В Омск пришла долгожданная теплая погода, поэтому агрономы активизировали работу по высадке в городе цветов. Служба озеленения Управления дорожного хозяйства и благоустройства высадила примерно 212 тыс. однолетних и многолетних цветов, которые украшают клумбы и цветники города. Они украсят городские клумбы и цветники. 

С наступлением теплой погоды агрономы активизировали работы. В июне в планах – высадить почти 470 тысяч цветов: бархатцы, петунии, колеусы, вербена, георгины, каллы, астры и другие, – отметили в мэрии. 

А в июле сотрудники УДХБ и флористы начнут готовить омские скверы «Воскресенский» и «Выставочный» к ежегодной цветочной выставке «Флора». У высаженных там растений идет период приживаемости, поэтому их регулярно поливают. 

·Общество

Бархатцы, астры, георгины и другие цветы высаживают специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Им помогают флористы.

В Омск пришла долгожданная теплая погода, поэтому агрономы активизировали работу по высадке в городе цветов. Служба озеленения Управления дорожного хозяйства и благоустройства высадила примерно 212 тыс. однолетних и многолетних цветов, которые украшают клумбы и цветники города. Они украсят городские клумбы и цветники. 

С наступлением теплой погоды агрономы активизировали работы. В июне в планах – высадить почти 470 тысяч цветов: бархатцы, петунии, колеусы, вербена, георгины, каллы, астры и другие, – отметили в мэрии. 

А в июле сотрудники УДХБ и флористы начнут готовить омские скверы «Воскресенский» и «Выставочный» к ежегодной цветочной выставке «Флора». У высаженных там растений идет период приживаемости, поэтому их регулярно поливают. 